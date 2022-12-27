Главный тренер женской сборной Украины по биатлону: Ничего такого не увидел от команды, пожалуй, больше ожидал

Главный тренер Александр Кравченко для Суспильне Спорт подвел итоги чемпионата Украины, а также рассказал о физическом состоянии Юлии Джимы.

"На этом чемпионате Украины, прежде всего, хотел сравнить девушек с командой "Б", посмотреть, в каком состоянии там девушки. Внутренний чемпионат должен быть, его нужно бегать. Это было информативно, сугубо по состоянию на сегодняшний момент. Кто в каком состоянии, может кого-то можно поменять с девушек или еще какие-то моменты.Это тот момент, когда любая информация является положительной.Просто посмотрели, кто в каком состоянии.

Команда "Б" как-то особо не поразила. Люба Кипьяченкова может по ходу, но со стрельбой не справилась. Саша Меркушина порадовала, но она еще в молодости. У нее пока нет соревновательного опыта, и часто это психологически сложно для молодых спортсменов, на больших соревнованиях не всегда удается показать хороший результат. Поэтому я считаю, что для Саши лучше было бы пройти Кубки IBU, юниорские кубки, окрепнуть. А когда там будет результат, то можно привлекать на Кубок мира. А так – больше ничего такого не увидел, пожалуй, больше ожидал”.

28 декабря мы едем на Поклюку, готовимся там к следующему этапу Кубка мира.

С Юлией Джимой мы общались, состояние ее как будто неплохое. На "Рождественской гонке" увидим, как она себя будет там проявлять, каким будет самочувствие. Ибо та гонка во Франции, которую она бежала, ничего не показала: как по физическому состоянию, так и по стрелковому. По болезни она пропустила многое, и сейчас сложно что-то прогнозировать. На Рождественской гонке все хотят показать хороший результат, там денежный эквивалент очень хороший, шоу-гонка. И для Юли будет полезно понять, в каком она состоянии.