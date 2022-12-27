Антон Дудченко: Дома всегда лучше бежится

Украинский биатлонист Антон Дудченко рассказал о выступлениях на стартовых этапах Кубка мира и пропущенном этапе чемпионата Украины.

"На старте сезона были как положительные моменты, так и не все получилось. Не могу сказать, что все было супер, но и не все плохо. В общем, с таким результатом можно идти дальше и улучшать его. Средний вариант можно так сказать. Где-то был нестабильное физическое состояние, не удавалось показать хорошее время на лыжне, тогда как в других гонках – наоборот, не выходило со стрельбой порой.На этапе во Франции, когда бежал гонку преследования, со стрельбой вообще не сложилось. Такие волнообразные результаты, не мог собрать все вместе, чтобы показать ход и стрельбу Надеюсь, что после Нового года будут лучшие результаты, но многое зависит от организма, где-то не успеваешь восстановиться, но настраиваюсь всегда на максимум Если говорить о форме, то зимой идут этап за этапом, ты уже почти ничего не тренируешь: база формируется летом, на собрании."

"В Украине конкретно какую трассу не могу выделить, но дома всегда лучше бежится. В Буковеле я только один раз выступал на трассе, во время чемпионата Украины. Хорошая база в Сянках, в Тисовце есть свои плюсы, как и минусы. В Сянках сейчас бег только спринт, гонку преследования пропустил. У нас было запланировано, что если заезжаем в призы, в тройку, то преследование пропускаем. За декабрь и так было достаточно много гонок. Поэтому это ожидаемо, не было удивления"