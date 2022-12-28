Юрай Санитра: Нужно больше бороться за более высокие позиции

После окончания чемпионата Украины старший тренер мужской команды Юрай Санитра дал эксклюзивное интервью Общественному спорту, в котором подвел итоги года для сборной.

"Если объективно смотреть на анализ первого триместра, то нужно это делать с двух сторон. Первая - долгий период [без биатлона], который мы имели после предыдущего сезона. Ребята после Олимпиады занимались не только спортом, но и другими вопросами в личной жизни. Вторая - то, что наша команда, учитывая проблемы со здоровьем у Подручного, была не в сильнейшем составе, поэтому вся ответственность была на трех спортсменах, являющихся лидерами: Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. уже говорил в начале сезона, будем работать над тем, чтобы могли привлечь и подготовить спортсменов на следующий сезон, имеющих перспективу перед следующей Олимпиадой 2026. Именно поэтому получили шансы стартовать Лесюк, и Насико, и молодой Мандзин, приобретающий опыт.

С точки зрения индивидуальных результатов полагаю, что нужно очень положительно смотреть на результаты Артема Примы: в конце триместра 10-е место в преследовании и 18-е в спринте – это очень высокий результат для такой конкуренции, которая есть сейчас. Особенно на фоне прилетевшей из другой галактики норвежской сборной - они никому не позволяют занимать места на подиуме. Тот же Антон Дудченко, у него немного нестабильная стрельба, проблемы со стабильностью физического состояния. Уверен, что он еще будет дальше прогрессировать. Что касается Цимбала, у него тоже есть большой запас по физике. Лесюк впервые в своей карьере получил больше возможностей для старта, и его три финиша в очках показали, что он сделал шаг вперед. Но нужно больше бороться за более высокие позиции, я бы уже ожидал от него и результата около 20-го места. Это дает возможность смотреть и эстафету: мы можем видеть, как сильна эстафета с Подручным, а какой - без него. Поэтому он пока незаменим в нашей команде, все знают, какая с ним ситуация".