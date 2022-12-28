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Джима и Дудченко финишировали девятыми в Рождественской гонке
Украинцы не смогли побороться за титулы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Гельзенкирхене (Германия) завершилась "Рождественская гонка". Его победителями стали французы Жулия Симон и Фабьен Клод.
Украинцы Юлия Джима и Антон Дудченко финишировали только девятыми.
1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд / Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (3) 33:46,7
2. Жюлья Симон / Фабьен Клод, Франция (5) +25,4
3. Маркета Давидова / Михал Крчмарж, Чехия (4) +25,9
4. Лиза-Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер, Австрия (6) +49,4
5. Ванесса Фогт / Филипп Наврат, Германия (6) +58,5
6. Лена Хекки Гросс / Йоша Буркгальтер, Швейцария (6) +1:10,8
7. Дениз Херрманн-Вик / Бенедикт Долль, Германия (9) +1:19,9
8. Мари Эдер / Теро Сеппяля, Финляндия (9) +1:40,8
9. Юлия Джима / Антон Дудченко, Украина (7) +1:42,3
10. Доротея Вирер / Томмазо Джакомель, Италия (11) +1:42,6
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