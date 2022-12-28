Артем Прима пропустит первый этап Кубка мира в Поклюке

Украинский биатонист Артем Прима пропустит первый этап Кубка мира 2023 года, который состоится в словенской Поклюке с 5 по 8 января, пишет Суспильне Спорт.

В конце декабря Прима пропустил чемпионат Украины, а позже Санитра рассказал, что, кроме этого, у спортсмена возникли проблемы из-за коронавируса.

"В это время, в начале второго триместра, будем страдать и из-за Артема Примы, которому нужно сделать коррекцию из-за проблем со здоровьем, – поделился наставник. – К этому же добавились еще и проблемы с коронавирусом, но, к счастью, без сильных последствий. Возможно, что Прима пропустит этап Кубка мира в Поклюке".

Как пишет издание, сам спортсмен отметил, что не успеет восстановиться, чтобы соревноваться на четвертом этапе Кубка мира. Прима подтвердил, что не выступит в Словении, хотя отправится туда с командой.