Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Прима пропустит первый этап Кубка мира в Поклюке
Украинец не успевает восстановится
Украинский биатонист Артем Прима пропустит первый этап Кубка мира 2023 года, который состоится в словенской Поклюке с 5 по 8 января, пишет Суспильне Спорт.
В конце декабря Прима пропустил чемпионат Украины, а позже Санитра рассказал, что, кроме этого, у спортсмена возникли проблемы из-за коронавируса.
"В это время, в начале второго триместра, будем страдать и из-за Артема Примы, которому нужно сделать коррекцию из-за проблем со здоровьем, – поделился наставник. – К этому же добавились еще и проблемы с коронавирусом, но, к счастью, без сильных последствий. Возможно, что Прима пропустит этап Кубка мира в Поклюке".
Как пишет издание, сам спортсмен отметил, что не успеет восстановиться, чтобы соревноваться на четвертом этапе Кубка мира. Прима подтвердил, что не выступит в Словении, хотя отправится туда с командой.
Популярное сейчас
- ОК Схід – о Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений. Нужно запастись терпением
- Интер предлагает пятилетний контракт игроку сборной Франции. Его отец был звездой Ювентуса
- На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо
- Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО