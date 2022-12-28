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Джима и Дудченко улучшили свои результаты в персьюте Рождественской гонки
Уже восьмые
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком Гельзенкирхене прошел персьют в рамках Рождественской гонки.
Французы Жюлья Симон и Фаб иен Клод заняли первое место, в свою очередь украинская пара Юлия Джима и Антон Дудченко расположились на восьмом месте, улучшив свои результаты.
Напомним, что Джима и Дудченко финишировали девятыми в Рождественской гонке
Рождественская гонка. Преследование
1. Жюлья Симон/Фабьен Клод, Франция (2) 33:41,6
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд/Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (6) +25,4
3. Лиза-Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер, Австрия (5) +49,4
4. Дениз Херрманн-Вик/Бенедикт Долль, Германия (5) +1:19,9
5. Ванесса Фогт/Филипп Наврат, Германия (4) +58,5
6. Лена Хекки Гросс/Йоша Буркгальтер, Швейцария (3) +1:10,8
7. Маркета Давидова/Михал Крчмарж, Чехия (10) +25,9
8. Юлия Джима/Антон Дудченко, Украина (3) +1:42,3
9. Доротея Вирер/Томмазо Джакомель, Италия (6) +1:42,6
10. Мари Эдер/Терро Сеппяля, Финляндия (9) +1:40,8
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