Джима и Дудченко улучшили свои результаты в персьюте Рождественской гонки

В немецком Гельзенкирхене прошел персьют в рамках Рождественской гонки.

Французы Жюлья Симон и Фаб иен Клод заняли первое место, в свою очередь украинская пара Юлия Джима и Антон Дудченко расположились на восьмом месте, улучшив свои результаты.

Напомним, что Джима и Дудченко финишировали девятыми в Рождественской гонке

Рождественская гонка. Преследование

1. Жюлья Симон/Фабьен Клод, Франция (2) 33:41,6

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд/Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (6) +25,4

3. Лиза-Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер, Австрия (5) +49,4

4. Дениз Херрманн-Вик/Бенедикт Долль, Германия (5) +1:19,9

5. Ванесса Фогт/Филипп Наврат, Германия (4) +58,5

6. Лена Хекки Гросс/Йоша Буркгальтер, Швейцария (3) +1:10,8

7. Маркета Давидова/Михал Крчмарж, Чехия (10) +25,9

8. Юлия Джима/Антон Дудченко, Украина (3) +1:42,3

9. Доротея Вирер/Томмазо Джакомель, Италия (6) +1:42,6

10. Мари Эдер/Терро Сеппяля, Финляндия (9) +1:40,8