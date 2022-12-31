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Юрай Санитра: Дудченко имеет очень хорошую перспективу в своей карьере

Биатлон
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На перспективу живем

Юрай Санитра: Дудченко имеет очень хорошую перспективу в своей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал подготовку к сезону и выступления на этапах Кубка мира Антона Дудченко. Его слова цитирует Суспільне:

"У Антона в этом году есть хорошая база подготовки. Могу сказать, что в нашей команде он имел лучшие возможности для тренировок весной. Это покажет сезон, но он сделал достаточный объем работы в аэробном режиме и продемонстрировал, что если у нас есть хороший материал, лыжи на уровне с французами и шведами, а он может бежать с любым спортсменом на трассе, когда есть конкуренция. .

Ему нужно поработать еще над стабильностью в стрельбе, поскольку он ни разу в сезоне не сделал хорошую базовую позицию в спринте, чтобы в гонке преследовании подходить лучше и показать себя. Но у Антона очень хорошая перспектива в своей карьере" – сказал тренер.

Напомним, что Юлия Джима и Антон Дудченко заняли 7 место в Рождественской гонке 2022.

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В статье: Юрай Санитра Антон Дудченко
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