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Назван состав сборной Украины на Всемирную Универсиаду
От Украины поедут 8 спортсменов
biathlon.com.ua
С 12 по 22 января в американском Лейк-Плесиде пройдут соревнования Всемирной Универсиады.
По информации федерации биатлона Украины со ссылкой на Евгения Колупаева, всего под руководством Валерия Лесникова (женщины) и Николая Зоца (мужчины) отправятся восемь спортсменов:
Мужчины
Виталий Мандзин
Степан Кинаш
Дмитрий Грущак
Роман Боровик
Владислав Чихарь
Женщины
Юлия Огородная
Елена Огородная
Лилия Стеблина
Напомним, что турнир стартует 14 января и состоит из пяти дисциплин: индивидуальных гонок, одиночной уменьшенной эстафеты, спринтов, гонок преследования и масс-стартов.
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