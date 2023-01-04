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Назван состав сборной Украины на Всемирную Универсиаду

Биатлон
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От Украины поедут 8 спортсменов

Назван состав сборной Украины на Всемирную Универсиаду

biathlon.com.ua

Новина українською

С 12 по 22 января в американском Лейк-Плесиде пройдут соревнования Всемирной Универсиады.

По информации федерации биатлона Украины со ссылкой на Евгения Колупаева, всего под руководством Валерия Лесникова (женщины) и Николая Зоца (мужчины) отправятся восемь спортсменов:

Мужчины

Виталий Мандзин

Степан Кинаш

Дмитрий Грущак

Роман Боровик

Владислав Чихарь

Женщины

Юлия Огородная

Елена Огородная

Лилия Стеблина

Напомним, что турнир стартует 14 января и состоит из пяти дисциплин: индивидуальных гонок, одиночной уменьшенной эстафеты, спринтов, гонок преследования и масс-стартов.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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