  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Джима в топ-20 спринта в Поклюке, Кривонос не попала в гонку преследования
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джима в топ-20 спринта в Поклюке, Кривонос не попала в гонку преследования

Биатлон
(1 голосов)

Первая гонка Кубка мира в 2023 году

Джима в топ-20 спринта в Поклюке, Кривонос не попала в гонку преследования

Фото: biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 5 января, в словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка. Украину в этой гонке представляли: Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Анна Кривонос. Елена Билосюк не стартовала, ведь полностью не восстановилась после болезни.

Меркушина на первом круге проиграла 30 секунд, но стреляла быстро и точно. К сожалению, на стойке Анастасия не закрыла одну мишень. Учитывая ее скорость, даже один промах это уже слишком много.

Юлия Джима очень хорошо провела первую половину гонки. Опытная украинка после первого огневого рубежа была среди лидеров. К сожалению, уже на втором круге Юлия начала много проигрывать на дистанции. Однако, наша спортсменка отстрелялась безупречно и на финишный круг вышла в топ-3. Если бы не отсутствие полноценной соревновательной формы, Джима могла бы сегодня побороться за цветочную церемонию. Несмотря на все, стоит поблагодарить Юлию за гонку, ведь это лучший результат для женской сборной в сезоне.

Дарья Блашко также порадовала украинских болельщиков стартом гонки, ведь после первой стрельбы она вышла в топ-15. К сожалению, Дарья с каждым километром проигрывала существенно на дистанции, но все мишени закрыла.

Анна Кривонос – единственная украинка, которая не квалифицировалась к гонке преследования. Анна не закрыла две мишени и финишировала вне топ-60.

Победила в спринте шведка Эльвира Эберг, второй финишировала представительница сборной Франции Жюлья Симон, а замкнула тройку итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира. Поклюка

Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (0+0)

2. Жюлья Симон (0+0) +6.9

3. Доротея Вирер (0+0) +18.7

4. Паулина Батовская-Фиалковая (0+1) +26.5

5. Маркета Давидова (0+1) +28.7

6. Денниз Херманн-Вик (1+1) +36.3

...

19. Юлия Джима (0+0)+1.04.9

38. Анастасия Меркушина (0+1)+1.51.6

45. Дарья Блашко (0+0) +2.01.9

78. Анна Кривонос (1+1) +3.51.0

По теме
yellow-arrow
Юлия Джима заняла 19-е место в спринтерской гонке
yellow-arrow
Елена Билосюк снялась со спринтерской гонки в Поклюке
yellow-arrow
Назван состав сборной Украины на Всемирную Универсиаду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Анна Кривонос Дарья Блашко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде