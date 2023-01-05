Джима в топ-20 спринта в Поклюке, Кривонос не попала в гонку преследования

В четверг, 5 января, в словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка. Украину в этой гонке представляли: Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Анна Кривонос. Елена Билосюк не стартовала, ведь полностью не восстановилась после болезни.

Меркушина на первом круге проиграла 30 секунд, но стреляла быстро и точно. К сожалению, на стойке Анастасия не закрыла одну мишень. Учитывая ее скорость, даже один промах это уже слишком много.

Юлия Джима очень хорошо провела первую половину гонки. Опытная украинка после первого огневого рубежа была среди лидеров. К сожалению, уже на втором круге Юлия начала много проигрывать на дистанции. Однако, наша спортсменка отстрелялась безупречно и на финишный круг вышла в топ-3. Если бы не отсутствие полноценной соревновательной формы, Джима могла бы сегодня побороться за цветочную церемонию. Несмотря на все, стоит поблагодарить Юлию за гонку, ведь это лучший результат для женской сборной в сезоне.

Дарья Блашко также порадовала украинских болельщиков стартом гонки, ведь после первой стрельбы она вышла в топ-15. К сожалению, Дарья с каждым километром проигрывала существенно на дистанции, но все мишени закрыла.

Анна Кривонос – единственная украинка, которая не квалифицировалась к гонке преследования. Анна не закрыла две мишени и финишировала вне топ-60.

Победила в спринте шведка Эльвира Эберг, второй финишировала представительница сборной Франции Жюлья Симон, а замкнула тройку итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира. Поклюка

Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (0+0)

2. Жюлья Симон (0+0) +6.9

3. Доротея Вирер (0+0) +18.7

4. Паулина Батовская-Фиалковая (0+1) +26.5

5. Маркета Давидова (0+1) +28.7

6. Денниз Херманн-Вик (1+1) +36.3

...

19. Юлия Джима (0+0)+1.04.9

38. Анастасия Меркушина (0+1)+1.51.6

45. Дарья Блашко (0+0) +2.01.9

78. Анна Кривонос (1+1) +3.51.0