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Елена Билосюк снялась со спринтерской гонки в Поклюке
Украинка болеет
фото - biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Елена Белосюк пропустила спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке.
Как сообщил комментатор Вадим Столярчук, Елена после простуды еще не восстановилась.
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Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос та Дар’я Блашко.
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Источник:Tribuna
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