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Елена Билосюк снялась со спринтерской гонки в Поклюке

Биатлон
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Украинка болеет

Елена Билосюк снялась со спринтерской гонки в Поклюке

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Украинская биатлонистка Елена Белосюк пропустила спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке.

Как сообщил комментатор Вадим Столярчук, Елена после простуды еще не восстановилась.

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Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос та Дар’я Блашко.

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В статье: Елена Билосюк
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Источник:
Tribuna

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