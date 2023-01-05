Елена Билосюк снялась со спринтерской гонки в Поклюке

Украинская биатлонистка Елена Белосюк пропустила спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке.

Как сообщил комментатор Вадим Столярчук, Елена после простуды еще не восстановилась.

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Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос та Дар’я Блашко.