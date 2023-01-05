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Юлия Джима заняла 19-е место в спринтерской гонке

Биатлон
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Меркушина финишировала далеко от Джимы

Юлия Джима заняла 19-е место в спринтерской гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В словенской Поклюке в первый соревновательный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка.

Лучший результат показала Эльвира Карин Эберг. Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, занявшая 19-е место.

Спринт. Женщины

1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 20:25,2

2. Жюлья Симон(0+0) +6,9

3. Доротея Вирер (0+0) +18,7

...

19. Юлия Джима (0+0) +1:04,8

38. Анастасия Меркушина (0+1) +1:51,6

46. Дарья Блашко (0+0) +2:01,9

78. Анна Кривонос (1+1) +3:51,0

DNS Елена Белосюк

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В статье: Юлия Джима
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