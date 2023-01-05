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Андрей Доценко занял 15-е место по итогам квалификации мужского суперспринта

Биатлон
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Украинец показал неплохой результат

Андрей Доценко занял 15-е место по итогам квалификации мужского суперспринта

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

В рамках третьего этапа Кубка IBU в Брезно-Осрбле состоялась квалификация суперспринта у мужчин.

Первым среди украинских биатлонистов стартовал Денис Насико, и в итоге занял 35-е место.

24-летний Александр Пономаренко пошел в гонку 32-м и стал 50-м.

Для Сергея Теленя словацкий этап стал первым стартом на международном уровне в этом сезоне, и на финиш он пришел 47-м.

Для вышедшего на старт последним среди украинских мужчин Андрея Доценко эта гонка стала первой в этом сезоне на Кубке IBU. Перейдя финишную отметку 15-м, украинец смог завоевать место в финале.

Победителем в квалификационной гонке стал 23-летний итальянец Седрик Кристилле, вторым на финиш пришел швед Оскар Брандт, третьим стал Даниэле Каппеллари из Италии.

Суперспринт. Квалификация. Мужчины

1. Седрик Кристилье (0+0) 11:52,8

2. Виктор Брандт (1+1) +4,3

3. Даниэле Каппеллари (1+0) +4,8

...
15. Андрей Доценко (1+0) +13,0

35. Денис Насико (1+1) +36,3

47. Сергей Телень (1+1) +53,1

50. Александр Пономаренко (1+0) +56,2

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В статье: Андрей Доценко
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Источник:
biathlon.com.ua

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