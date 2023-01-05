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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт в Поклюке

Биатлон
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Сюрпризов в составе не произошло

Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт в Поклюке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 6 января, в словенской Поклюке в рамках второго соревновательного дня четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоится спринтерская гонка у мужчин. Сборная Украины определилась с составом на предстоящие соревнования.

Спринт. Мужчины (15:20)

32. Богдан Цымбал

35. Тарас Лесюк

42. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

85. Антон Дудченко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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