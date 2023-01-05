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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт в Поклюке
Сюрпризов в составе не произошло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 6 января, в словенской Поклюке в рамках второго соревновательного дня четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоится спринтерская гонка у мужчин. Сборная Украины определилась с составом на предстоящие соревнования.
Спринт. Мужчины (15:20)
32. Богдан Цымбал
35. Тарас Лесюк
42. Артем Тищенко
66. Руслан Ткаленко
85. Антон Дудченко
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Источник:biathlon.com.ua
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