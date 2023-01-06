  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дудченко и Мандзин пропустит этап Кубка мира в Поклюке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дудченко и Мандзин пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Биатлон
(1 голосов)

Украинские биатлонисты заболели

Дудченко и Мандзин пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Новина українською

Украинские биатлонисты Антон Дудченко и Виталий Мандзин пропустят четвертый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Спортсмены заболели и пока неизвестно, когда они восстановятся.

Дудченко попал в заявку на спринтерскую гонку, но не вышел на старт.

Напомним, что Мандзин выиграл бронзу в юниорской Рождественской гонке.

По теме
yellow-arrow
Норвежцы доминируют в спринте, Тищенко лучший среди украинцев
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт в Поклюке
yellow-arrow
Андрей Доценко занял 15-е место по итогам квалификации мужского суперспринта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде