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Дудченко и Мандзин пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Украинские биатлонисты заболели
Украинские биатлонисты Антон Дудченко и Виталий Мандзин пропустят четвертый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Спортсмены заболели и пока неизвестно, когда они восстановятся.
Дудченко попал в заявку на спринтерскую гонку, но не вышел на старт.
Напомним, что Мандзин выиграл бронзу в юниорской Рождественской гонке.
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