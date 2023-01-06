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Юрай Санитра: После операции Дмитрий Подручный еще не может вернуться на старт
Пока спортсмен начинает тренироваться
xsport.ua
Наставник мужской команды Украины Юрай Санитра поделился впечатлениями от выступления рассказал о результатах спринта и проблемах со здоровьем биатлонистов.
"После операции Дмитрий Подручный еще не может вернуться на старт. Он маленькими шагами уже начинает тренироваться. Приме состояние после операции также не позволяет стартовать. До этого всего еще и заболели Дудченко и Мандзин. Поэтому у меня была проблема найти пять спортсменов, которые могли бы выйти на старт".
"Очень уважаю результат хорошо стрелявшего и неплохо двигавшегося по трассе Артема Тищенко. Больше ожидал от Цымбала и Лесюка, которые уже были в очках на Кубке мира. У Ткаленко в начале были проблемы: он упал на трассе: не знаю, могло ли что-то произойти с винтовкой".
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