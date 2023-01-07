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Дудченко не выступит в смешанной эстафете Поклюки

Биатлон
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Желаем выздоровления

Дудченко не выступит в смешанной эстафете Поклюки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко не выступит в смешанной эстафете, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира 2022/2023 в словенской Поклюке. Об этом заявил главный тренер команды Юрай Санитра.

"Антона 100% не увидим в эстафете. У него после Рождественской гонки в "Шальке" было три тяжелых дня, температура.

Он практически второй день сегодня стоял на лыжах, поэтому будем смотреть на перспективу и рисковать" – сказал он в интервью Суспільному.

Напомним, что одиночная и классическая смешанные эстафеты в Поклюке состоятся 8 января.

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В статье: Антон Дудченко
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