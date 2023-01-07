Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дудченко не выступит в смешанной эстафете Поклюки
Желаем выздоровления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко не выступит в смешанной эстафете, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира 2022/2023 в словенской Поклюке. Об этом заявил главный тренер команды Юрай Санитра.
"Антона 100% не увидим в эстафете. У него после Рождественской гонки в "Шальке" было три тяжелых дня, температура.
Он практически второй день сегодня стоял на лыжах, поэтому будем смотреть на перспективу и рисковать" – сказал он в интервью Суспільному.
Напомним, что одиночная и классическая смешанные эстафеты в Поклюке состоятся 8 января.
Популярное сейчас
- Кривбасс подписал бывшего хавбека молодежных команд Динамо и Шахтера
- Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой
- Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ
- Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт в Поклюке
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО