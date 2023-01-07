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Пидручный: Не стоит допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Биатлон
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Пидручный: Не стоит допускать россиян и белорусов к соревнованиям

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, что против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Его слова цитирует 24 канал:

– Хорошо, что они есть (санкции - прим). Снимать сейчас их точно не нужно. Они должны продолжаться, пока война не закончится, пока русские не выплатят все репарации. Россия уничтожила множество наших спортивных объектов.

Допускать россиян в цивилизованный мир, я сейчас не только о биатлоне – это не правильно. Это наказание они несут вполне заслуженно. Каждый гражданин России отвечает за происходящее у нас в стране.

Многие украинские спортсмены погибли из-за российской агрессии, некоторым пришлось изменить свою деятельность и встать на защиту страны, некоторые не могут тренироваться, потому что россияне разрушили спортивную инфраструктуру.

Разве представители России и Белоруссии имеют право выступать? Эти санкции вполне оправданы, их нужно сохранить и дальше, а возможно даже усилить.

Недавно я слышал, что россиян планируют допустить в Олимпиаду в 2024 году. Я считаю, что рано об этом говорить, пока война не закончится.

– Ранее в IBU сообщали, что могут допустить представителей России и Белоруссии, если они осудят войну. Как вам такая инициатива?

– Трудно что-то сказать по этому поводу. Мое мнение, что не следует допускать их к соревнованиям сейчас – сказал он.

Напомним, что Антон Дудченко не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке.

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