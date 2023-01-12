Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джима замыкает топ-20 в индивидуалке, неудачный дебют для Кипяченковой
Дебют на Кубке мира 23-летней Кипяченковой
AP Photos
В четверг, 12 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка на 15 км у женщин. Украину в этой дисциплине представляли: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Дарья Блашко из-за болезни пропускала гонку, а Кипяченкова дебютировала среди сильнейших.
Главные надежды украинские болельщики возлагали на Юлию Джиму, которая всегда в индивидуальной гонке проявляла себя с лучшей стороны. К сожалению, Юлию сегодня подвела стойка – два промаха и итоговое 20-е место. Стоит отметить достаточно хороший ход на дистанции Джимы.
Анастасия Меркушина также дважды промазала, но не на стойке, а на стрельбе лежа. Меркушина не закрыла две мишени, а на дистанции очень много проигрывала лидерам. С такими показателями не стоило рассчитывать на топ-25.
Анна Кривонос также не смогла отстреляться идеально – один промах. Однако, с таким отставанием ходом, даже один промах это очень много.
От Кипьяченковой мы не рассчитывали на феерический результат в дебютной гонке. Харьковчанка провалилась на стрельбе – сразу семь промахов. Очень неудачная гонка для Любы.
Победила в гонке итальянка Лиза Витоцци, второе место заняла француженка Лу Жанмоно, а замкнула топ-3 Жюлья Симон.
Кубок мира. Рупольдинг
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Лиза Витоцци (0+0+0+0)
2. Лу Жанмоно (0+0+0+0)+39.0
3. Жюлья Симон (0+0+0+1) +45.2
4. Доротея Вирер (0+0+0+1) +1.09.7
5. Ханна Эберг (0+1+0+0) +1.10.9
6. Эльвира Эберг (0+1+0+0) +1.20.5
...
20. Юлия Джима (0+1+0+1) +3.12.1
31. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4.37.1
41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5.06.1
89. Любовь Кипяченкова (3+1+2+1) +10.56.5
Популярное сейчас
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- В МО и ВСУ доложили о ситуации в Соледаре, перебросе россиян с полигонов и подготовке РФ к ракетной атаке
- Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский
- Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО