Джима замыкает топ-20 в индивидуалке, неудачный дебют для Кипяченковой

В четверг, 12 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка на 15 км у женщин. Украину в этой дисциплине представляли: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Дарья Блашко из-за болезни пропускала гонку, а Кипяченкова дебютировала среди сильнейших.

Главные надежды украинские болельщики возлагали на Юлию Джиму, которая всегда в индивидуальной гонке проявляла себя с лучшей стороны. К сожалению, Юлию сегодня подвела стойка – два промаха и итоговое 20-е место. Стоит отметить достаточно хороший ход на дистанции Джимы.

Анастасия Меркушина также дважды промазала, но не на стойке, а на стрельбе лежа. Меркушина не закрыла две мишени, а на дистанции очень много проигрывала лидерам. С такими показателями не стоило рассчитывать на топ-25.

Анна Кривонос также не смогла отстреляться идеально – один промах. Однако, с таким отставанием ходом, даже один промах это очень много.

От Кипьяченковой мы не рассчитывали на феерический результат в дебютной гонке. Харьковчанка провалилась на стрельбе – сразу семь промахов. Очень неудачная гонка для Любы.

Победила в гонке итальянка Лиза Витоцци, второе место заняла француженка Лу Жанмоно, а замкнула топ-3 Жюлья Симон.

Кубок мира. Рупольдинг

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лиза Витоцци (0+0+0+0)

2. Лу Жанмоно (0+0+0+0)+39.0

3. Жюлья Симон (0+0+0+1) +45.2

4. Доротея Вирер (0+0+0+1) +1.09.7

5. Ханна Эберг (0+1+0+0) +1.10.9

6. Эльвира Эберг (0+1+0+0) +1.20.5

...

20. Юлия Джима (0+1+0+1) +3.12.1

31. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4.37.1

41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5.06.1

89. Любовь Кипяченкова (3+1+2+1) +10.56.5