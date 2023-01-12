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Известный украинский биатлонист вступил в ряды ВСУ
Он подал документы ещё летом 2022 года
Фото: desna.football
Бывшего биатлониста и участника Олимпийских игр Андрея Дериземлю мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Об этом он рассказал в комментарии Суспильному.
"Мне нужно было еще зимой делать операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах, но решили делать весной, потому что там надо ходить в открытой обуви и на костылях. Весной повторно сделал МРТ, думал может не надо оперировать, но профессор сказал надо делать обязательно и срочно. Прооперировали меня в начале мая под общим наркозом. Неделя в больнице, две недели на костылях и два месяца реабилитации. Но, к сожалению, и сейчас болит".
"Я подал документы еще в начале лета, но учитывая подразделение, где я служу, и мою бронь от горсовета, все затянулось. Пришлось писать отказ на бронь от мобилизации"
Напомним, что в ноябре 2022 года бывшего биатлониста, участника Олимпийских игр и начальника управления семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета Андрея Дериземлю избрали первым вице-президентом Федерации биатлона Украины.
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