Артем Прима: После болезни всегда трудно бежать

В Рупольдинге на старт после болезни вышел Артем Прима. Биатлонист рассказал о своем самочувствии:

- Артем, как самочувствие?

- Вроде бы все нормально, начал тренироваться. Но после болезни всегда трудно бежать: не те кондиции. Однако я хорошо себя знаю, с каждым стартом буду разбегаться, буду прибавлять, и все будет хорошо.

– Что у вас произошло на первой стрельбе, почему начали работать с задержкой?

– У меня выпала немного обойма и первый выстрел был холостой. Тогда подал обойму дальше, пытался стрелять в своем темпе, но немного сбился и брал дополнительные патроны.

– Это первый старт в Рупольдинге, как вам трасса?

– Здесь сейчас очень тепло и трасса разбита, думаю, дальше еще хуже будет, а вот лыжи очень хорошие сегодня.

– Какие планы на дальнейшие выступления?

– Сейчас едем в Антхольц, там будем выступать и смотреть, что делать дальше. Будем с тренером решать, в каких гонках поучаствую, еще есть несколько тренировочных дней. Надеюсь, что там я буду лучше себя чувствовать.