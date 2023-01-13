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Артем Прима: После болезни всегда трудно бежать
Украинец подвел итоги гонки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Рупольдинге на старт после болезни вышел Артем Прима. Биатлонист рассказал о своем самочувствии:
- Артем, как самочувствие?
- Вроде бы все нормально, начал тренироваться. Но после болезни всегда трудно бежать: не те кондиции. Однако я хорошо себя знаю, с каждым стартом буду разбегаться, буду прибавлять, и все будет хорошо.
– Что у вас произошло на первой стрельбе, почему начали работать с задержкой?
– У меня выпала немного обойма и первый выстрел был холостой. Тогда подал обойму дальше, пытался стрелять в своем темпе, но немного сбился и брал дополнительные патроны.
– Это первый старт в Рупольдинге, как вам трасса?
– Здесь сейчас очень тепло и трасса разбита, думаю, дальше еще хуже будет, а вот лыжи очень хорошие сегодня.
– Какие планы на дальнейшие выступления?
– Сейчас едем в Антхольц, там будем выступать и смотреть, что делать дальше. Будем с тренером решать, в каких гонках поучаствую, еще есть несколько тренировочных дней. Надеюсь, что там я буду лучше себя чувствовать.
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