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Рупольдинг. Сборная Украины финишировала одиннадцатой в женской эстафете

Биатлон
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Победители традиционны

Рупольдинг. Сборная Украины финишировала одиннадцатой в женской эстафете

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по биатлону не попала в первую десятку в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в Рупольдинге.

Наши девушки завершили соревнования одиннадцатыми. В составе украинской команды бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк. У Украины ни одного промаха на четырех рубежах на стрельбе лежа, однако девушки в сумме одиннадцать раз не попали в мишени на стрельбе стоя. Впрочем, кругов штрафа удалось избежать.

Победили в эстафете норвежки. В топ-5 гонки также попали Германия, Италия, Швейцария, Чехия и Франция.

В воскресенье, 15 января, в программе Кубка мира запланированы гонки с массовым стартом у мужчин и женщин.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета – женщины

1. Норвегия (0+6) 1:03.00.6
2. Германия (0+10) +15.3
3. Италия (0+4) +33.5
4. Швейцария (0+10) +36.3
5. Чехия (0+7) +57.6
6. Франция (2+9) +1:20.1

...

11. Украина (0+11) +3:11.7

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В статье: Кубок мира по биатлону
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