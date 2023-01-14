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Рупольдинг. Сборная Украины финишировала одиннадцатой в женской эстафете
Победители традиционны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по биатлону не попала в первую десятку в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в Рупольдинге.
Наши девушки завершили соревнования одиннадцатыми. В составе украинской команды бежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк. У Украины ни одного промаха на четырех рубежах на стрельбе лежа, однако девушки в сумме одиннадцать раз не попали в мишени на стрельбе стоя. Впрочем, кругов штрафа удалось избежать.
Победили в эстафете норвежки. В топ-5 гонки также попали Германия, Италия, Швейцария, Чехия и Франция.
В воскресенье, 15 января, в программе Кубка мира запланированы гонки с массовым стартом у мужчин и женщин.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета – женщины
1. Норвегия (0+6) 1:03.00.6
2. Германия (0+10) +15.3
3. Италия (0+4) +33.5
4. Швейцария (0+10) +36.3
5. Чехия (0+7) +57.6
6. Франция (2+9) +1:20.1
...
11. Украина (0+11) +3:11.7
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