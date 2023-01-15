Универсиада 2023. Украинские биатлонисты достойно выступили в короткой индивидуалке

Украинские биатлонисты пробежали одну из гонок Универсиады 2023, которая на днях проходит в американском Лейк-Плэсиде – короткую индивидуалку.

У парней победу в забеге одержал представитель Казахстана Вадим Куралес. Лучшим среди наших стал Степан Кинаш, который с двумя промахами финишировал пятым.

У девушек триумфатором гонки стала канадка Шилло Руссо. Лучшей среди украинок стала Юлия Городная, которая с тремя промахами сумела замкнуть ТОП-5.

Мужская индивидуальная гонка

5. Степан Кинаш (1+0+0+1) (+2.06,1)

15. Дмитрий Грущак (2+2+0+2) (+4.34,8)

20. Роман Боровик (1+2+1+3) (+5.26,2)

21. Владислав Чихарь (1+3+1+1) (+6.06,4)

Женская индивидуальная гонка

5. Юлия Городная (1+1+0+1) (+2.59,4)

30. Елена Городная (0+1+1+3) (+7.06,8)

34. Лилия Стеблина (3+3+3+1) (+8.52,6)