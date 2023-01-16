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Сборная Украины вошла в топ-3 Универсиады-2023 в сингл-миксте
Украинский тандем показал хороший результат
Фото: Sport.ua
16 января в рамках Универсиады-2023 прошла одиночная смешанная эстафета.
Юлия Городная и Степан Кинаш добыли для сборной Украины третье место. Лучший результат показала Чехия, серебро в копилке у Франции.
Универсиада-2023. Биатлон. Сингл-микст
1. Чехия – 37.25,3 (0+3)
2. Франция – +37,5 (0+10)
3. Украина – 41,9 (1+11)
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