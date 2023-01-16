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Сборная Украины вошла в топ-3 Универсиады-2023 в сингл-миксте

Биатлон
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Украинский тандем показал хороший результат

Сборная Украины вошла в топ-3 Универсиады-2023 в сингл-миксте

Фото: Sport.ua

Новина українською

16 января в рамках Универсиады-2023 прошла одиночная смешанная эстафета.

Юлия Городная и Степан Кинаш добыли для сборной Украины третье место. Лучший результат показала Чехия, серебро в копилке у Франции.

Универсиада-2023. Биатлон. Сингл-микст

1. Чехия – 37.25,3 (0+3)

2. Франция – +37,5 (0+10)

3. Украина – 41,9 (1+11)

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В статье: Универсиада
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