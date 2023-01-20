Сборная Украины определилась с составом на гонки преследования в Антхольце

Завтра, 21 января, в итальянском Антхольц-Антерсельве в третий соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону пройдут гонки преследования у женщин и мужчин.

Антхольц. Кубок мира

Преследование. Женщины (14:00)

20. Юлия Джима +1:09

32. Елена Белосюк +1:29

44. Александра Меркушина +1:51

55. Анастасия Меркушина +2:14

Преследование. Мужчины (16:00)

31. Артем Прима +2:09

41. Антон Дудченко +2:28

44. Денис Насико +2:30

56. Тарас Лесюк +2:54

А в Лейк Плэсиде, США, масс-стартами у мужчин и женщин закончится биатлонная программа зимней Универсиады.