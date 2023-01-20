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Сборная Украины определилась с составом на гонки преследования в Антхольце
Джима и Прима побегут первыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 21 января, в итальянском Антхольц-Антерсельве в третий соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону пройдут гонки преследования у женщин и мужчин.
Антхольц. Кубок мира
Преследование. Женщины (14:00)
20. Юлия Джима +1:09
32. Елена Белосюк +1:29
44. Александра Меркушина +1:51
55. Анастасия Меркушина +2:14
Преследование. Мужчины (16:00)
31. Артем Прима +2:09
41. Антон Дудченко +2:28
44. Денис Насико +2:30
56. Тарас Лесюк +2:54
А в Лейк Плэсиде, США, масс-стартами у мужчин и женщин закончится биатлонная программа зимней Универсиады.
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