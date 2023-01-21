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Антхольц. Херман побеждает в гонке преследования, украинки традиционно низко
Результаты женского персьюта
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась женская гонка преследования.
Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Германии Дениз Херман, серебро у итальянки Лизы Витоцци, а ТОП-3 замкнула шведка Эльвира Эберг.
Что касается украинок, то Юлия Джима и Елена Белосюк выступили традиционно неудачно, 29 и 36 места соответственно.
Кубок мира 2022/2023. Антхольц
Гонка преследования
1. Дениз Херман (0+1+0+1)
2. Лиза Витоцци (0+0+0+0) (+11,0)
3. Эльвира Эберг (0+1+0+1) (+17,2)
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29. Юлия Джима (0+0+3+1) (+2.51,0)
36. Елена Белосюк (1+0+0+1) (+3.23,2)
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