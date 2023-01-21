Антхольц. Херман побеждает в гонке преследования, украинки традиционно низко

Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась женская гонка преследования.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Германии Дениз Херман, серебро у итальянки Лизы Витоцци, а ТОП-3 замкнула шведка Эльвира Эберг.

Что касается украинок, то Юлия Джима и Елена Белосюк выступили традиционно неудачно, 29 и 36 места соответственно.

Кубок мира 2022/2023. Антхольц

Гонка преследования

1. Дениз Херман (0+1+0+1)

2. Лиза Витоцци (0+0+0+0) (+11,0)

3. Эльвира Эберг (0+1+0+1) (+17,2)

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29. Юлия Джима (0+0+3+1) (+2.51,0)

36. Елена Белосюк (1+0+0+1) (+3.23,2)