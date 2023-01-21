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Антхольц. Йоханнес Бе выигрывает преследование, Прима лучший среди украинцев

Биатлон
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Результаты второй гонки дня на Кубке мира по биатлону

Антхольц. Йоханнес Бе выигрывает преследование, Прима лучший среди украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Норвежец Йоханнес-Тингнес Бе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве. Он пришел к финишу на 40 секунд быстрее своего земляка Стурлы Лагрейда. На третьей строчке оказался швед Мартин Понсилуома.

Что интересно, выиграть гонку Бе не помешали даже два промаха. Лагрейд финишировал без промахов, но составить конкуренцию своему звездному партнеру по сборной не смог.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, у которого даже получилось улучшить свое положение по сравнению со стартом. Прима вышел на трассу 31-м, а приехал 24-м. Также минимальный прогресс у Артема Дудченко, переместившегося с 41-й на 39-ю позицию. Тарас Лесюк стал последним среди тех, кого лидер гонки не опередил на круг. Денис Насыко был заявлен на преследование, однако на старт не вышел.

Кубок мира по биатлону. Этап в Антхольце-Антерсельве. Гонка преследования
1 (1). Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия) - 31:24.4 (2)
2 (3). Стурла Лагрейд (Норвегия) + 40.2(0)
3( 2). Мартин Понсилуома (Швеция) +1:02.1 (2)
...
24 (31). Артем Прима (Украина) +3:47.0 (1)
39 (41). Артём Дудченко (Украина) +4:30.7 (3)
52 (56). Тарас Лесюк (Украина) +7:19.9 (3)
DNS Денис Насыко (Украина)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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