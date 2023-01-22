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Украина назвала состав на эстафеты Антхольца

Биатлон
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Болеем, как бы тяжело ни было

Украина назвала состав на эстафеты Антхольца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоится женская и мужская эстафетные гонки.

Первыми пробежать свои 4 по 6 километров выйдут девочки. Старт запланирован на 12:45 по киевскому времени.

Нашу команду будут представлять Анна Кривонос, Юлия Джима, Елена Белосюк и Анастасия Меркушина. Украинки будут бежать под 11-ым стартовым номером.

В 15:30 на дистанцию выйдут мужчины. Постоять за честь команды под номером девять выпало Артему Приме, Денису Насыко, Богдану Цымбалу и Антону Дудченко.

Эстафетными гонками и завершится шестой этап Кубка мира. Далее с 8 по 19 февраля нас ожидает чемпионат мира, который в этом году пройдет в немецком Оберхофе.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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