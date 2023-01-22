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Украина назвала состав на эстафеты Антхольца
Болеем, как бы тяжело ни было
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоится женская и мужская эстафетные гонки.
Первыми пробежать свои 4 по 6 километров выйдут девочки. Старт запланирован на 12:45 по киевскому времени.
Нашу команду будут представлять Анна Кривонос, Юлия Джима, Елена Белосюк и Анастасия Меркушина. Украинки будут бежать под 11-ым стартовым номером.
В 15:30 на дистанцию выйдут мужчины. Постоять за честь команды под номером девять выпало Артему Приме, Денису Насыко, Богдану Цымбалу и Антону Дудченко.
Эстафетными гонками и завершится шестой этап Кубка мира. Далее с 8 по 19 февраля нас ожидает чемпионат мира, который в этом году пройдет в немецком Оберхофе.
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