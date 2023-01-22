Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прорыв. Украина впервые в сезоне финишировала в топ-10 женской эстафеты
Неплохая гонка от Джимы, Билосюк и Меркушиной-старшей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женская украинская сборная по биатлону смогла попасть в десятку лучших команд на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Это случилось впервые в текущем сезоне.
На первом этапе нашу сборную представляла Анна Кривонос, которая "задохнулась" в итальянских горах и просто поставила себе задачу дойти до финиша. В итоге при почти идеальной стрельбе Кривонос показала предпоследний результат ходом и передала эстафету двенадцатой. Юлии Джиме удалось также не завалиться на стрельбе и затянуть нашу команду на девятую позицию. Стабильной была и Елена Билосюк, которая почти весь свой этап провела в компании Швейцарии с Финляндией и смогла оставить Украину девятой. Наконец, Анастасия Меркушина также была стабильной и сохранила для своей команды позицию. Стоит отметить, что Украина в очередной раз очень хорошо выглядела по скорости стрельбы, но немало уступала ходом.
Выиграла гонку сборная Франции, захватившая лидерство перед первой передачей эстафеты и в итоге победу не отдала. Вместе с француженками в топ-3 попали Швеция и Германия.
Отметим, что из двадцати сборных, заявленных на эстафету, до финиша доехали всего одиннадцать: Япония даже не вышла на старт, а Эстония, Болгария, Латвия, Румыния, Польша, Словакия, США и Словения были сняты, ведь стали круговыми.
Кубок мира по биатлону. Этап в Антхольце-Антерсельве
Эстафета. Женщины
1. Франция - 1:07:21.3 (0+2)
2. Швеция +45.2 (0+8)
3. Германия +1:16.9 (0+10)
...
9. Украина +3:49.0 (0+6)
Популярное сейчас
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января
- Мудрик стал третьим украинским футболистом, который набрал один миллион подписчиков в Инстаграм
- Сборная Украины определилась с составом на спринт в Антхольце
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО