Прорыв. Украина впервые в сезоне финишировала в топ-10 женской эстафеты

Женская украинская сборная по биатлону смогла попасть в десятку лучших команд на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Это случилось впервые в текущем сезоне.

На первом этапе нашу сборную представляла Анна Кривонос, которая "задохнулась" в итальянских горах и просто поставила себе задачу дойти до финиша. В итоге при почти идеальной стрельбе Кривонос показала предпоследний результат ходом и передала эстафету двенадцатой. Юлии Джиме удалось также не завалиться на стрельбе и затянуть нашу команду на девятую позицию. Стабильной была и Елена Билосюк, которая почти весь свой этап провела в компании Швейцарии с Финляндией и смогла оставить Украину девятой. Наконец, Анастасия Меркушина также была стабильной и сохранила для своей команды позицию. Стоит отметить, что Украина в очередной раз очень хорошо выглядела по скорости стрельбы, но немало уступала ходом.

Выиграла гонку сборная Франции, захватившая лидерство перед первой передачей эстафеты и в итоге победу не отдала. Вместе с француженками в топ-3 попали Швеция и Германия.

Отметим, что из двадцати сборных, заявленных на эстафету, до финиша доехали всего одиннадцать: Япония даже не вышла на старт, а Эстония, Болгария, Латвия, Румыния, Польша, Словакия, США и Словения были сняты, ведь стали круговыми.

Кубок мира по биатлону. Этап в Антхольце-Антерсельве

Эстафета. Женщины

1. Франция - 1:07:21.3 (0+2)

2. Швеция +45.2 (0+8)

3. Германия +1:16.9 (0+10)

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9. Украина +3:49.0 (0+6)