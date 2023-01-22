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Биатлон. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - восьмая

Биатлон
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Биатлон. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - восьмая

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой данного этапа была мужская эстафета 4 по 7,5 км.

Уверенную победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии, допустившие по ходу гонки 11 промахов.

Сборная Украины, стартовавшая с девятого места, допустив восемь промахов, сумела занять место на одну позицию повыше, придя восьмыми. Команда Украины выступала в составе Артема Примы, Дениса Насыко, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (0+6) — 1:11:50.2
2. Франция (0+6)+59.0
3. Германия (1+11)+2:17.5

8. Украина (0+8) +3:52.8

Ранее женскую эстафету в Антхольц-Антерсельве выиграла сборная Франции. Украина показала лучший результат сезона, финишировав на 9-м месте.

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В статье: сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону
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