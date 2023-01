Биатлон. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - восьмая

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой данного этапа была мужская эстафета 4 по 7,5 км.

Уверенную победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии, допустившие по ходу гонки 11 промахов.

Сборная Украины, стартовавшая с девятого места, допустив восемь промахов, сумела занять место на одну позицию повыше, придя восьмыми. Команда Украины выступала в составе Артема Примы, Дениса Насыко, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.

8. Украина (0+8) +3:52.8

