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Биатлон. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - восьмая
Наши спортсмены использовали восемь дополнительных патронов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой данного этапа была мужская эстафета 4 по 7,5 км.
Уверенную победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии, допустившие по ходу гонки 11 промахов.
Сборная Украины, стартовавшая с девятого места, допустив восемь промахов, сумела занять место на одну позицию повыше, придя восьмыми. Команда Украины выступала в составе Артема Примы, Дениса Насыко, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км 1. Норвегия (0+6) — 1:11:50.2 2. Франция (0+6)+59.0 3. Германия (1+11)+2:17.5
8. Украина (0+8) +3:52.8
Congratulations to the Top 3 teams of the Men Relay in @biathlonantholz????Time to get ready for Oberhof!— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) January 22, 2023
???????????? Norway
???????????? France
???????????? Germany
???? Manzoni/IBU | #biathlon | #ANT23 pic.twitter.com/7e6fe8nUzR
Ранее женскую эстафету в Антхольц-Антерсельве
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