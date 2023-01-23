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Сборная Украины по биатлону назвала состав на ЧЕ-2023
Произошли некоторые изменения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 25 января в швейцарском Ленцерхайде пройдут первые гонки Чемпионата Европы. В мужской части чемпионата выступят все те, кто был заявлен на этап Кубка мира в Антгольце, у женщин - в основу присоединится Любовь Кипьяченкова.
К сожалению, в женских гонках полностью заполнить квоту наша команда не сможет из-за того, что заболела и не готова к участию в соревнованиях Дарья Блашко. Оперативно подготовить замену невозможно, ведь все представительницы команды Б после завершения этапа Кубка IBU в Поклюке вернулись в Украину и пока не могут проводить полноценные тренировки из-за отсутствия снега.
Женщины
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Елена Белосюк
Анна Кривонос
Любовь Кипяченкова
Мужчины
Артем Прима
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Артем Тищенко
Денис Насико
Тарас Лесюк
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