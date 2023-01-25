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Юлия Джима: Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах
Украинка подвела итоги
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свои результаты в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Напомним, что она добыла серебряную медаль.
— Юля, поздравляю вас с пьедесталом, как оцените гонку?
— Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах. Промахнулась, потому что очень хотела сразиться за победу (улыбается). Но второе место сейчас тоже очень хорошо. Я первый раз в Ленцерхайде, мне здесь очень нравится, безветренная погода, солнечная. Сегодня было много нулей, поэтому трудно было бороться с промахом за подиум.
— Насколько важна для вас эта медаль?
— Если честно, то я всегда сражалась за медали: и для команды, и для себя лично хотелось показать результат. Однако в этом году приоритеты изменились. Сейчас одна мечта – чтобы скорее закончилась война, все остальное отходит на второй план, конечно, я стараюсь показать наилучший результат только для страны и очень надеюсь, что это что-то значит, хотя бы 0,00001% из того, что могу сделать для Украины! Потому что для меня лично они меньше означают, чем это было перед этим годом.
Хорошо, что сегодня есть медаль, ведь этот год начался очень нелегко, в начале сезона я переболела ковидом и вообще стало труднее бороться за медали, потому что тебя постоянно психологически выбивают новости из дома, и ты внутри пустой. Я думаю, что каждый спортсмен меня понимает, когда ты перенервничаешь из-за всего, что творится дома, то просто внутри ничего нет, мышцы пустые, как и эмоции. Поэтому я рада серебряной медали. Слава Украине!
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