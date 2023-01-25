Юлия Джима:  Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свои результаты в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Напомним, что она добыла серебряную медаль.

— Юля, поздравляю вас с пьедесталом, как оцените гонку?

— Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах. Промахнулась, потому что очень хотела сразиться за победу (улыбается). Но второе место сейчас тоже очень хорошо. Я первый раз в Ленцерхайде, мне здесь очень нравится, безветренная погода, солнечная. Сегодня было много нулей, поэтому трудно было бороться с промахом за подиум.

— Насколько важна для вас эта медаль?

— Если честно, то я всегда сражалась за медали: и для команды, и для себя лично хотелось показать результат. Однако в этом году приоритеты изменились. Сейчас одна мечта – чтобы скорее закончилась война, все остальное отходит на второй план, конечно, я стараюсь показать наилучший результат только для страны и очень надеюсь, что это что-то значит, хотя бы 0,00001% из того, что могу сделать для Украины! Потому что для меня лично они меньше означают, чем это было перед этим годом.

Хорошо, что сегодня есть медаль, ведь этот год начался очень нелегко, в начале сезона я переболела ковидом и вообще стало труднее бороться за медали, потому что тебя постоянно психологически выбивают новости из дома, и ты внутри пустой. Я думаю, что каждый спортсмен меня понимает, когда ты перенервничаешь из-за всего, что творится дома, то просто внутри ничего нет, мышцы пустые, как и эмоции. Поэтому я рада серебряной медали. Слава Украине!