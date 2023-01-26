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Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде
Всего от Украины поедет 11 спортсменов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится второй соревновательный день Чемпионата Европы по биатлону, в рамках которого пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.
Сборная Украины определилась с составами у женщин и мужчин.
Спринт. Женщины (11:30)
2. Анна Кривонос
43. Юлия Джима
54. Анастасия Меркушина
82. Елена Белосюк
101. Любовь Кипяченкова
Спринт. Мужчины (15:00)
5. Антон Дудченко
30. Артем Прима
41. Денис Насико
48. Богдан Цымбал
80. Артем Тищенко
122. Тарас Лесюк
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