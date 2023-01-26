Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде

Завтра, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится второй соревновательный день Чемпионата Европы по биатлону, в рамках которого пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Сборная Украины определилась с составами у женщин и мужчин.

Спринт. Женщины (11:30)

2. Анна Кривонос

43. Юлия Джима

54. Анастасия Меркушина

82. Елена Белосюк

101. Любовь Кипяченкова

Спринт. Мужчины (15:00)

5. Антон Дудченко

30. Артем Прима

41. Денис Насико

48. Богдан Цымбал

80. Артем Тищенко

122. Тарас Лесюк