  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде

Биатлон
(1 голосов)

Всего от Украины поедет 11 спортсменов

Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится второй соревновательный день Чемпионата Европы по биатлону, в рамках которого пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Сборная Украины определилась с составами у женщин и мужчин.

Спринт. Женщины (11:30)

2. Анна Кривонос

43. Юлия Джима

54. Анастасия Меркушина

82. Елена Белосюк

101. Любовь Кипяченкова

Спринт. Мужчины (15:00)

5. Антон Дудченко

30. Артем Прима

41. Денис Насико

48. Богдан Цымбал

80. Артем Тищенко

122. Тарас Лесюк

По теме
yellow-arrow
Юлия Джима:  Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на ЧЕ-2023
yellow-arrow
Биатлон. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - восьмая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Джима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде