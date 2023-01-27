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Анастасия Меркушина выиграла спринт на Чемпионате Европы

Биатлон
(1 голосов)

Опередила шведку всего на 0.5 секунды

Анастасия Меркушина выиграла спринт на Чемпионате Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате Европы.

Украинка пересекла финишную отметку со всеми закрытыми мишенями. Она опередила шведку Тильду Йохансон на 0.5 секунды. Третьей с отставанием в 1.8 секунды стала немка Ванесса Хинц.

Всего в гонке приняли участие пять украинских биатлонисток. Анастасия Кривонос с одним промахом на стойке и отставанием почти полторы минуты финишировала 22-й. Юлия Джима стала 39-й, а Любовь Кипяченкова и Елена Белосюк оказались в шестом десятке.

Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Спринт
1. Анастасия Меркушина (Украина) – 23:14.5 (0+0)
2. Тильда Йоганссон (Швеция) + 0.5 (1+0)
3. Ванесса Гинц (Германия) +1.8 (0+0)
...
22. Анастасия Кривонос (Украина) +1:26.0 (0+1)
39. Юлия Джима (Украина) +1:58.7 (1+2)
52. Любовь Кипяченкова (Украина) +2:11.5 (2+1)
55. Елена Белосюк (Украина) +2:14.8 (1+2)

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В статье: Анастасия Меркушина
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