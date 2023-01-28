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Две украинки пропустят гонку преследования на Чемпионате Европы 2023
У них мало шансов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится гонка преследования у женщин. Она начнется в 11:30 по киевскому времени.
По результатам спринта на эту гонку должны выйти пять представительниц Украины, но тренерский штаб решил не выставлять Елену Билосюк и Юлию Джиму (39 и 55 места соответственно).
Отметим, что первой на дистанцию персьюта отправится Анастасия Меркушина, победившая в спринтерской гонке. Анна Кривонос выйдет на старт под номером 22 (+1.26,00), а Любовь Кипяченкова – под номером 52 (+2.12,00).
Мужская гонка преследования стартует в 14:30 по киевскому времени. Предварительно нашу команду представят 6 спортсменов.
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