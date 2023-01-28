  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Две украинки пропустят гонку преследования на Чемпионате Европы 2023
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две украинки пропустят гонку преследования на Чемпионате Европы 2023

Биатлон
(1 голосов)

У них мало шансов

Две украинки пропустят гонку преследования на Чемпионате Европы 2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится гонка преследования у женщин. Она начнется в 11:30 по киевскому времени.

По результатам спринта на эту гонку должны выйти пять представительниц Украины, но тренерский штаб решил не выставлять Елену Билосюк и Юлию Джиму (39 и 55 места соответственно).

Отметим, что первой на дистанцию персьюта отправится Анастасия Меркушина, победившая в спринтерской гонке. Анна Кривонос выйдет на старт под номером 22 (+1.26,00), а Любовь Кипяченкова – под номером 52 (+2.12,00).

Мужская гонка преследования стартует в 14:30 по киевскому времени. Предварительно нашу команду представят 6 спортсменов.

По теме
yellow-arrow
Анастасия Меркушина выиграла спринт на Чемпионате Европы
yellow-arrow
Сборная Украины назвала составы на спринтерские гонки в Ленцерхайде
yellow-arrow
Юлия Джима:  Я считаю, что справилась с гонкой, жаль только, что был один промах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Европы по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде