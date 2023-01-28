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Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по парабиатлону
Поздравляем, просто фантастика
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по парабиатлону стала лучшей на чемпионате мира 2023.
Золото: Александр Казик (3), Тарас Радь, Людмила Ляшенко.
Серебро: Григорий Волчинский (2), Богдан Конашук, Оксана Шишкова, Тарас Радь.
Бронза: Богдан Конашук, Людмила Ляшенко, Сергей Романюк (2), команда Баль, Шишкова, Шевчик, Казик.
Всего в активе Украины 15 наград (5-5-5). Вторыми стали представители Канады (5-2-2), а ТОП 3 замкнули немцы (4-6-5).
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