  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по парабиатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по парабиатлону

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем, просто фантастика

Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по парабиатлону

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по парабиатлону стала лучшей на чемпионате мира 2023.

Золото: Александр Казик (3), Тарас Радь, Людмила Ляшенко.

Серебро: Григорий Волчинский (2), Богдан Конашук, Оксана Шишкова, Тарас Радь.

Бронза: Богдан Конашук, Людмила Ляшенко, Сергей Романюк (2), команда Баль, Шишкова, Шевчик, Казик.

Всего в активе Украины 15 наград (5-5-5). Вторыми стали представители Канады (5-2-2), а ТОП 3 замкнули немцы (4-6-5).

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы 2023. Меркушина без медали в персьюте, победила немка Гротиан
yellow-arrow
Две украинки пропустят гонку преследования на Чемпионате Европы 2023
yellow-arrow
Анастасия Меркушина выиграла спринт на Чемпионате Европы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде