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Чемпионат Европы 2023. Меркушина без медали в персьюте, победила немка Гротиан

Биатлон
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Результаты гонки преследования

Чемпионат Европы 2023. Меркушина без медали в персьюте, победила немка Гротиан

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Германии Селина Гротиан, серебро у шведки Тильды Йохансон, а ТОП 3 замкнула французская биатлонистка Гилоне Гигона.

Что касается украинок, то победительница спринта Анастасия Меркушина в этой гонке звезд с неба не хватала. При двух промахах на огневых рубежах и медленном беге по дистанции наша спортсменка финишировала седьмой. Любовь Кипяченкова после последней стрельбы имела 8 промахов и стала круговой спортсменкой.

Чемпионат Европы 2023. Гонка преследования

Женщины

1. Селина Гротиан (0+0+1+0)

2. Тильда Йохансон (0+0+0+2) (+17,6)

3. Гилоне Гигона (0+0+0+1) (+23,6)

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7. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) (+59,9)

LAP. Любовь Кипяченкова (1+3+3+1)

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В статье: Анастасия Меркушина чемпионат Европы по биатлону
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