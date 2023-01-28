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Чемпионат Европы 2023. Меркушина без медали в персьюте, победила немка Гротиан
Результаты гонки преследования
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась женская гонка преследования.
Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Германии Селина Гротиан, серебро у шведки Тильды Йохансон, а ТОП 3 замкнула французская биатлонистка Гилоне Гигона.
Что касается украинок, то победительница спринта Анастасия Меркушина в этой гонке звезд с неба не хватала. При двух промахах на огневых рубежах и медленном беге по дистанции наша спортсменка финишировала седьмой. Любовь Кипяченкова после последней стрельбы имела 8 промахов и стала круговой спортсменкой.
Чемпионат Европы 2023. Гонка преследования
Женщины
1. Селина Гротиан (0+0+1+0)
2. Тильда Йохансон (0+0+0+2) (+17,6)
3. Гилоне Гигона (0+0+0+1) (+23,6)
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7. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) (+59,9)
LAP. Любовь Кипяченкова (1+3+3+1)
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