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Чемпионат Европы 2023. Норвегия побеждает в классической смешанной эстафете, Джима – на штрафной круг
Провал на таком уровне – уже приговор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в забеге одержали представители Норвегии, серебро у немцев, а ТОП 3 замкнули биатлонистки из Швеции.
Что касается украинцев, то все наши биатлонисты выступили неплохо. Единственным исключением стала Юлия Джима, хорошо пробежавшая первые два круга, чисто отстрелявшая лежку, но завалившая стрельбу стоя и буквально пешком прошедшая последний круг.
Чемпионат Европы 2023. Классическая смешанная эстафета
1. Норвегия (0+2)
2. Германия (0+6) (+25,1)
3. Швеция (0+9) (+46,8)
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5. Украина (1+7) (+2.09,9)
Анастасия Меркушина (0+0; 0+2) (+32,3)
Юлия Джима (0+0; 1+3) (+1.44,8) (+1.44,8)
Артем Прима (0+0; 0+1) (+2.09,2)
Антон Дудченко (0+1; 0+0)
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