Чемпионат Европы 2023. Норвегия побеждает в классической смешанной эстафете, Джима – на штрафной круг

Сегодня, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в забеге одержали представители Норвегии, серебро у немцев, а ТОП 3 замкнули биатлонистки из Швеции.

Что касается украинцев, то все наши биатлонисты выступили неплохо. Единственным исключением стала Юлия Джима, хорошо пробежавшая первые два круга, чисто отстрелявшая лежку, но завалившая стрельбу стоя и буквально пешком прошедшая последний круг.

Чемпионат Европы 2023. Классическая смешанная эстафета

1. Норвегия (0+2)

2. Германия (0+6) (+25,1)

3. Швеция (0+9) (+46,8)

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5. Украина (1+7) (+2.09,9)

Анастасия Меркушина (0+0; 0+2) (+32,3)

Юлия Джима (0+0; 1+3) (+1.44,8) (+1.44,8)

Артем Прима (0+0; 0+1) (+2.09,2)

Антон Дудченко (0+1; 0+0)