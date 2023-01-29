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Чемпионат Европы 2023. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая
Результаты одиночной смешанной эстафеты
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в забеге одержали представители Норвегии, серебро у Швейцарии, а ТОП-3 замкнули французы.
Что касается украинцев, то до середины гонки мы находились на второй позиции, но на своем этапе Елена Билосюк настреляла два штрафных круга и откровенно медленно прошла по дистанции.
Чемпионат Европы 2023. Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (0+9)
2. Швейцария (0+9) (+16,6)
3. Франция (0+7) (+21,0)
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7. Украина (2+10) (+1.12,4)
Елена Билосюк (0+2; 0+1) (+25,1)
Богдан Цымбал (0+0; 0+0) (+1,4)
Елена Билосюк (2+3; 0+1) (+1.20,0)
Богдан Цымбал (0+0; 0+3)
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