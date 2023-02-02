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Пидручный добыл бронзу в Обертиллиахе

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Украинец лидерство со старта

Пидручный добыл бронзу в Обертиллиахе

Фото: Obozrevatel

Новина українською

В четверг, 2 февраля состоялся пятый этап Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. В состав сборной Украины вернулся Дмитрий Подручный после операции на колене.

Украинец захватил лидерство после первого огневого рубежа, а затем допустил один промах на стойке, но продолжал идти первым. На заключительном отрезке дистанции Подручный позволил обойти себя двум норвежцам.

Спринт. Мужчины

1. Эндре Стремсгейм (1+1) 24:26,9

2. Вебьорн Соэрум (1+1) + 9,4

3. Дмитрий Подручный (0+1) +9,8
...
16. Артем Тищенко (1+0) +1:15,2

36. Тарас Лесюк(0+3) +1:52,5

38. Руслан Ткаленко(2+2) +1:56,6

47. Сергей Телень (0+2) +2:21,3

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В статье: Дмитрий Пидручный
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