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Пидручный добыл бронзу в Обертиллиахе
Украинец лидерство со старта
Фото: Obozrevatel
В четверг, 2 февраля состоялся пятый этап Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. В состав сборной Украины вернулся Дмитрий Подручный после операции на колене.
Украинец захватил лидерство после первого огневого рубежа, а затем допустил один промах на стойке, но продолжал идти первым. На заключительном отрезке дистанции Подручный позволил обойти себя двум норвежцам.
Спринт. Мужчины
1. Эндре Стремсгейм (1+1) 24:26,9
2. Вебьорн Соэрум (1+1) + 9,4
3. Дмитрий Подручный (0+1) +9,8
...
16. Артем Тищенко (1+0) +1:15,2
36. Тарас Лесюк(0+3) +1:52,5
38. Руслан Ткаленко(2+2) +1:56,6
47. Сергей Телень (0+2) +2:21,3
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