Пидручный: Выступлением очень доволен

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный оценил свой первый старт после операции на колене:

Выступлением очень доволен. Даже удивлен, что могу так сражаться. Колено, нога дают возможность (бежать) не по полной, потому что определенные отрезки трассы – нога еще слабая, и я не могу идти в таком режиме, который нужен и могу. В принципе, если говорить об отрезках, то там, где нужно, чтобы нога включалась, то и там проигрывал многое.

Не ожидал вообще ничего, не знал, в какой форме. Перед гонкой думал о попадании в топ-10, топ-15, думал, что это будет хороший результат для меня. Если отмотать время, то я всего две недели тренируюсь «коньком» и стреляю лежа. Прибыл в Обертиллиах, не мог нормально ехать на лыжах, только ползал и то «классикой». «Коньком» я не мог кататься нормально, а так, днем за днем старался делать все для того, чтобы нога включилась в работу и запустить мышцы. Однако она все еще далеко от оптимальной формы: по сравнению с левой ногой мышцы гораздо меньше, и нога гораздо быстрее устает, чем обычно. Поэтому этот результат меня в определенной степени шокировал, и я очень рад, что он случился в столь непростое время для меня, моей страны, команды.

У меня таких мыслей (о попадании на подиум) не было. Вышел на старт, делал максимум от себя возможного. Честно: о медалях мнений даже не было. Как я уже говорил, топ-10 это было бы для меня хорошо. Делал все, что мог, максимум от себя и очень счастлив, что получилось показать такой достаточно неплохой результат.

О состоянии ноги во время гонки

Как я уже говорил, нога гораздо быстрее устает, поэтому после гонки я ощущаю большую усталость на правой ноге, чем на левой, и мышцы больше болят. Но на это есть объективные причины, и меньше чем через месяц... Я еще месяц назад не ходил, потому что я вернулся в сезон – это вообще шок. Честно – перед новым годом, когда я начинал разрабатывать ногу, такую сильную боль – у меня были мысли, что сезон полностью прошел.