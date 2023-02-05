Норвежка Тандревольд: Если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд выступила против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Ее слова цитирует VG:

"Мы были удивлены, что многие желают возвращения россии. А еще удивительно, что именно МОК это поддерживает – пожалуй, это самое удивительное.

Меня поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег. Наверное, раньше я была слишком наивна, когда думала, что все устроено не так.

Но важно заметить, что именно для спортсменов это очень печальная ситуация, поскольку мы знаем, что они здесь совсем ни при чем.

Но вместе с тем мы понимаем, что было бы очень наивно разделять политику и спорт, особенно если вспомнить, как россия раньше использовала спорт, чтобы получить поддержку.

Мне кажется, что если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал" – сказала она.