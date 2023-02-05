  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Норвежка Тандревольд: Если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвежка Тандревольд: Если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал

Биатлон
(1 голосов)

Мнение здорового человека

Норвежка Тандревольд: Если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд выступила против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Ее слова цитирует VG:

"Мы были удивлены, что многие желают возвращения россии. А еще удивительно, что именно МОК это поддерживает – пожалуй, это самое удивительное.

Меня поражает, сколько в этом решении политики и насколько важен вопрос денег. Наверное, раньше я была слишком наивна, когда думала, что все устроено не так.

Но важно заметить, что именно для спортсменов это очень печальная ситуация, поскольку мы знаем, что они здесь совсем ни при чем.

Но вместе с тем мы понимаем, что было бы очень наивно разделять политику и спорт, особенно если вспомнить, как россия раньше использовала спорт, чтобы получить поддержку.

Мне кажется, что если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина выступила против участия россиян и белорусов на Уимблдон.

По теме
yellow-arrow
Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира 2023
yellow-arrow
Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал возвращение к соревнованиям
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде