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Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира
Желаем удачи команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 8 по 19 февраля в немецком Обергофе пройдет чемпионат мира 2023 по биатлону. Женская сборная Украины заявилась на соревнование и будет отстаивать честь государства.
В состав украинского коллектива вошли:
Елена Белосюк
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Анна Кривонос
Любовь Кипяченкова
Дарья Блашко
Отметим, что до последнего не было известно, успеет ли восстановиться после болезни Дарья Блашко, однако, как видим, тренерский штаб включил ее в состав команды.
Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский
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