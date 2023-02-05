Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира

С 8 по 19 февраля в немецком Обергофе пройдет чемпионат мира 2023 по биатлону. Женская сборная Украины заявилась на соревнование и будет отстаивать честь государства.

В состав украинского коллектива вошли:

Елена Белосюк

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Дарья Блашко

Отметим, что до последнего не было известно, успеет ли восстановиться после болезни Дарья Блашко, однако, как видим, тренерский штаб включил ее в состав команды.