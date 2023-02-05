  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира

Биатлон
(1 голосов)

Желаем удачи команде

Женская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 8 по 19 февраля в немецком Обергофе пройдет чемпионат мира 2023 по биатлону. Женская сборная Украины заявилась на соревнование и будет отстаивать честь государства.

В состав украинского коллектива вошли:

Елена Белосюк

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Дарья Блашко

Отметим, что до последнего не было известно, успеет ли восстановиться после болезни Дарья Блашко, однако, как видим, тренерский штаб включил ее в состав команды.

Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский победил на этапе Кубка мира.

По теме
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал возвращение к соревнованиям
yellow-arrow
Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Обертилаха
yellow-arrow
Пидручный: Выступлением очень доволен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде