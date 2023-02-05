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Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира 2023
Едут за наградами
skisport.ru
Сборная Италии по биатлону объявила состав на чемпионат мира 2023, который стартует уже восьмого февраля в немецком Обергофе.
Мужчины: Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Патрик Браунгофер, Дидье Бионаз, Элия Зенни.
Женщины: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Анна Аугенталлер.
До последнего не было понятно, заявит ли тренерский штаб на мундиаль Лукаса Хофера, у которого были проблемы со здоровьем. Но авторитет и достижение итальянца натолкнули на положительное решение вопроса.
Напомним, ранее женская сборная Украины
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