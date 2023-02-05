Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира 2023

Сборная Италии по биатлону объявила состав на чемпионат мира 2023, который стартует уже восьмого февраля в немецком Обергофе.

Мужчины: Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Патрик Браунгофер, Дидье Бионаз, Элия Зенни.

Женщины: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер, Анна Аугенталлер.

До последнего не было понятно, заявит ли тренерский штаб на мундиаль Лукаса Хофера, у которого были проблемы со здоровьем. Но авторитет и достижение итальянца натолкнули на положительное решение вопроса.