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Дмитрий Пидручный: Мышцы колена были сильно атрофированы, мало времени было, чтобы полностью их обновить

Биатлон
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Биатлонист рассказал о своей травме

Дмитрий Пидручный: Мышцы колена были сильно атрофированы, мало времени было, чтобы полностью их обновить

Фото: Obozrevatel

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Дмитрий Пидручный примет участие в первой гонке сборной Украины на чемпионате мира по биатлону.

Напомним, что после эстафеты стартового этапа Кубка мира-2023, Подручный перенес операцию из-за повреждения колена и пропустил около двух месяцев. Вернулся к соревнованиям он только в начале февраля, на этапе Кубка IBU в Обертиллиасе.

В комментарии Суспильне Спорт биатлонист рассказал о своей физической форме.

"В общем все отлично, чувствую себя хорошо. Тренировка прошла прекрасно, готовимся к завтрашнему старту. Колено - на 80% все хорошо. Мышцы были сильно атрофированы после операции. Мало времени было, чтобы полностью их обновить. В общем нога работает нормально, но немного "Не хватает силы. Но на завтра - боевое настроение. Готовимся делать все возможное", - сказал Дмитрий.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт

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