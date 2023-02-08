Юниорская сборная Украины по биатлону не смогла принять участие в спринте Кубка IBU в Хаанье

Этап Юниорского Кубка IBU в эстонском Хаанья начался для сборной Украины не совсем удачно. При пересечении границы польской таможней было изъято все оружие нашей команды. В Эстонию выехал состав, который через неделю будет заявлен на Юниорский чемпионат Европы – все, кто заявлен на сегодняшние спринты плюс Александра Меркушина.

Вопрос с возвращением винтовок удалось решить вечером, 7 февраля. Все это время на границе находились два тренера команды, которые сразу же после возвращения инвентаря выехали в Эстонию. Однако успеть до начала спринта юниорок не удалось, потому первая гонка этапа прошла без украинского представительства.

По итогам спринта Йоханна Пуфф заняла первое место, на втором расположилась Леони Жанье и тройку замкнула Анна Андексер.

Спринт. Юниорки

1. Йоханна Пуфф(0+1) 22:13,8

2. Леони Жанье (0+1) +3,7

3. Анна Андексер (0+1) +12,2

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