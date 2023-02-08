  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юниорская сборная Украины по биатлону не смогла принять участие в спринте Кубка IBU в Хаанье
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юниорская сборная Украины по биатлону не смогла принять участие в спринте Кубка IBU в Хаанье

Биатлон
(1 голосов)

При пересечении границы польской таможней было изъято все оружие нашей команды

Юниорская сборная Украины по биатлону не смогла принять участие в спринте Кубка IBU в Хаанье

Фото - НОК

Новина українською

Этап Юниорского Кубка IBU в эстонском Хаанья начался для сборной Украины не совсем удачно. При пересечении границы польской таможней было изъято все оружие нашей команды. В Эстонию выехал состав, который через неделю будет заявлен на Юниорский чемпионат Европы – все, кто заявлен на сегодняшние спринты плюс Александра Меркушина.

Вопрос с возвращением винтовок удалось решить вечером, 7 февраля. Все это время на границе находились два тренера команды, которые сразу же после возвращения инвентаря выехали в Эстонию. Однако успеть до начала спринта юниорок не удалось, потому первая гонка этапа прошла без украинского представительства.

По итогам спринта Йоханна Пуфф заняла первое место, на втором расположилась Леони Жанье и тройку замкнула Анна Андексер.

Спринт. Юниорки

1. Йоханна Пуфф(0+1) 22:13,8

2. Леони Жанье (0+1) +3,7

3. Анна Андексер (0+1) +12,2

...

DNS Валерия Шейгас

DNS Юлия Огородная

DNS Дарына Чалик

DNS Елена Огородная

DNS Ксения Приходько

DNS Мария Голоборода

По теме
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный: Мышцы колена были сильно атрофированы, мало времени было, чтобы полностью их обновить
yellow-arrow
Норвежка Тандревольд: Если мы позволим россиянам вернуться, дадим неправильный сигнал
yellow-arrow
Сборная Италии объявила состав на чемпионат мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде