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Хаанья. Виталий Мандзин занял 8-е место в юниорском спринте
Результаты гонки
Фото: ternopoliany.te.ua
8 февраля в Хаанье состоялся Юниорский кубок IBU.
На гонку Украинская сборная выставила шесть биатлонистов. В первой десятке стартовали два украинца: первым под четвертым номером в гонку пошел Егор Макаренко, седьмым - Михаил Хмель. Оба спортсмена на первом огневом рубеже по одному разу ошиблись. Поэтому в финишном створе после трех промахов стали 55-м и 43-м соответственно.
Степан Кинаш в сегодняшнем спринте уже на первой стрельбе совершил два промаха. На стрельбе стоя Степан ошибся еще один раз, так что с тремя кругами штрафа украинец финишировал 32-м.
Виталий Мандзин промахнулся один раз на стойке, показал неплохую скорость и финишировал 8-м. Богдан Борковский уже на стрельбе лежа промахнулся трижды, на второй стрельбе Богдану не удалось отстреляться чисто – 3 промаха. В итоге, с шестью ошибками он стал 51-м.
Владиславу Чихарю не удалось пройти чисто стрельбу – один промах. А вот на втором огневом он два круга штрафа (50-й).
Победителем стал 21-летний представитель Франции Тео Гийяр-Полье. Вторым на финиш пришел 21-летний представитель Германии Беньямин Менц. Последнее место на подиуме занял 22-летний австриец Паскаль Линбахер.
Спринт. Юниоры
1. Тео Гийяр-Полье (0+0) 25:43,4
2. Беньямин Менец(0+0) +4,0
3. Паскаль Линбахер (0+0) +16,0
...
8. Виталий Мандзин (0+1) +46,2
32. Степан Кинаш (2+1) +1:52,5
43. Михаил Хмель(1+2) +2:27,4
50. Владислав Чихарь (1+2) +2:59,0
51. Богдан Борковский (3+3) +3:02,8
55. Егор Макаренко (1+2) +3:19,9
DNS Сергей Супрун
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