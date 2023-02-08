Хаанья. Виталий Мандзин занял 8-е место в юниорском спринте

8 февраля в Хаанье состоялся Юниорский кубок IBU.

На гонку Украинская сборная выставила шесть биатлонистов. В первой десятке стартовали два украинца: первым под четвертым номером в гонку пошел Егор Макаренко, седьмым - Михаил Хмель. Оба спортсмена на первом огневом рубеже по одному разу ошиблись. Поэтому в финишном створе после трех промахов стали 55-м и 43-м соответственно.

Степан Кинаш в сегодняшнем спринте уже на первой стрельбе совершил два промаха. На стрельбе стоя Степан ошибся еще один раз, так что с тремя кругами штрафа украинец финишировал 32-м.

Виталий Мандзин промахнулся один раз на стойке, показал неплохую скорость и финишировал 8-м. Богдан Борковский уже на стрельбе лежа промахнулся трижды, на второй стрельбе Богдану не удалось отстреляться чисто – 3 промаха. В итоге, с шестью ошибками он стал 51-м.

Владиславу Чихарю не удалось пройти чисто стрельбу – один промах. А вот на втором огневом он два круга штрафа (50-й).

Победителем стал 21-летний представитель Франции Тео Гийяр-Полье. Вторым на финиш пришел 21-летний представитель Германии Беньямин Менц. Последнее место на подиуме занял 22-летний австриец Паскаль Линбахер.

Спринт. Юниоры

1. Тео Гийяр-Полье (0+0) 25:43,4

2. Беньямин Менец(0+0) +4,0

3. Паскаль Линбахер (0+0) +16,0

...

8. Виталий Мандзин (0+1) +46,2

32. Степан Кинаш (2+1) +1:52,5

43. Михаил Хмель(1+2) +2:27,4

50. Владислав Чихарь (1+2) +2:59,0

51. Богдан Борковский (3+3) +3:02,8

55. Егор Макаренко (1+2) +3:19,9

DNS Сергей Супрун