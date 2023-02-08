ЧМ-2023. Украина попала в топ-10 по итогам смешаной эстафеты в Оберхофе

8 февраля в Обергофе стартовал чемпионат мира. В последние 12 лет главный старт сезона начинался со смешанной эстафеты.

Первой стартовала Анастасия Меркушина. Оба огневых рубежа она отработала безупречно, однако за счет скорости уступала достаточно много, и на передачу эстафеты пришла 15-я.

На втором этапе Юлия Джима с первых метров начала исправлять ситуацию, отыгрывая не позиции, но секунды отставания. Юля была полностью конкурентной, и к завершению микста подняла команду на десятое место.

Украинские мужчины свои этапы провели в борьбе. Дмитрий Пидручный немного огорчил мини-застрелом в стойке, где пришлось использовать полный запас дополнительных патронов, но обошлось без штрафного круга, а на трассе Пидручный опередил финна Туомаса Харьюлу, вернув себе десятое место.

Антон Дудченко в течение последнего этапа боролся также с финном, Олли Хииденсало, за сохранение места в топ-10, и, использовав по одному запасному патрону на каждой стрельбе, с этой задачей справился.

В Кубке наций наша женская команда уверенно сохраняет десятую позицию, а мужская идет 11-й, отыграв за эту гонку десять очков у сборной Словении.

Смешанная естафета

1. Норвегия (1+9) 1:04:41,9

2. Италия (0+6) +11,6

3. Франция (0+9) +55,9

4. Австрия (0+3) +59,2

5. Чехия (0+7) +1:09,4

6. Германия (1+9) +1:26,5

...

10. Украина (0+7) +2:45,3