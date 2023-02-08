  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. ЧМ-2023. Украина попала в топ-10 по итогам смешаной эстафеты в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2023. Украина попала в топ-10 по итогам смешаной эстафеты в Оберхофе

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Наши спортсмены показали неплохой результат

ЧМ-2023. Украина попала в топ-10 по итогам смешаной эстафеты в Оберхофе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

8 февраля в Обергофе стартовал чемпионат мира. В последние 12 лет главный старт сезона начинался со смешанной эстафеты.

Первой стартовала Анастасия Меркушина. Оба огневых рубежа она отработала безупречно, однако за счет скорости уступала достаточно много, и на передачу эстафеты пришла 15-я.

На втором этапе Юлия Джима с первых метров начала исправлять ситуацию, отыгрывая не позиции, но секунды отставания. Юля была полностью конкурентной, и к завершению микста подняла команду на десятое место.

Украинские мужчины свои этапы провели в борьбе. Дмитрий Пидручный немного огорчил мини-застрелом в стойке, где пришлось использовать полный запас дополнительных патронов, но обошлось без штрафного круга, а на трассе Пидручный опередил финна Туомаса Харьюлу, вернув себе десятое место.

Антон Дудченко в течение последнего этапа боролся также с финном, Олли Хииденсало, за сохранение места в топ-10, и, использовав по одному запасному патрону на каждой стрельбе, с этой задачей справился.

В Кубке наций наша женская команда уверенно сохраняет десятую позицию, а мужская идет 11-й, отыграв за эту гонку десять очков у сборной Словении.

Смешанная естафета

1. Норвегия (1+9) 1:04:41,9

2. Италия (0+6) +11,6

3. Франция (0+9) +55,9

4. Австрия (0+3) +59,2

5. Чехия (0+7) +1:09,4

6. Германия (1+9) +1:26,5
...
10. Украина (0+7) +2:45,3

По теме
yellow-arrow
Хаанья. Виталий Мандзин занял 8-е место в юниорском спринте
yellow-arrow
Юниорская сборная Украины по биатлону не смогла принять участие в спринте Кубка IBU в Хаанье
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный: Мышцы колена были сильно атрофированы, мало времени было, чтобы полностью их обновить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде