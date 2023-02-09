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Дмитрий Пидручный: Физическое состояние меня радует

Биатлон
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Сборная Украины заняла 10-е место

Дмитрий Пидручный: Физическое состояние меня радует

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный подвел итоги смешанной эстафеты в Оберхофе.

"От врачей и тренеров много вопросов ко мне было в плане физической готовности: как бежалось, не беспокоила ли нога, что было на стойке. Мы это обсуждали. Нога не беспокоила, физическое состояние меня радует, жаль, что по трассе не было с кем сравниться, практически всю гонку провел сам, только на последнем круге догнал финна и с ним отработал.. На финише удалось оторваться, это радует, что смог добавить на последних метрах. Посмотрим по анализу, как я двигался в отношении лидеров.

Жаль, что в стрельбе не совсем все получалось – по одному промаху. Стоя долго не мог добить, погнался за канадцем, видел его довольно близко и по чуть-чуть его "съедал". И эти промахи на стрельбе, к сожалению, думаю, признак того, что бросился догонять его и дальше пошло что-то не так.

Очень рад, что так быстро мне удалось это сделать. Спасибо команде, всем, кто со мной работал, помогал и верил в меня. В принципе, Юрай уже после операции говорил о чемпионате мира, я, честно говоря, в это не верил, потому что по реабилитации и, вообще, послеоперационное состояние было тяжелым: и физически, и психологически. Поэтому даже перед стартом в Обертиллиахе я не верил, что мне удастся поехать сюда и тем более попасть в эстафету и достойно здесь отработать. Поэтому для меня это такой маленький шок и сюрприз, что я могу соревноваться здесь", - сказал Дмитрий Пидручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
biathlon.com.ua

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