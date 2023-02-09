Меркушина: На самом деле все пошло не так с самого начала

После завершения своего этапа в смешанной эстафете Анастасия Меркушина прокомментировала собственное выступление:

– Анастасия, на этот первый этап смешанной эстафеты с каким настроением сегодня выходила? После медали в Ленцерхайде была заряжена хороший результат?

- Да, в Ленцерхайде я почувствовала внутри, что могу бороться, почувствовала этот момент борьбы за золото, как нужно преподаваться и что я могу… Возможно, где-то сдвинулись мои барьеры, поэтому выходила бороться.

– То, что показала на трассе… Насколько удалось реализовать то, что хотела перед гонкой и на что рассчитывала?

– К сожалению, на самом деле все пошло не так с самого начала, ведь я стартовала с поздним одиннадцатым стартовым номером. На первом же повороте девушки образовали такую "схватку", которая могла закончиться у кого-то падением. Поэтому во избежание этого я сбросила скорость и проспала, скажем, момент. А дальше на подъеме меня вытолкнули из пелетона, поэтому пришлось идти самой, и даже где-то полуконьком, поэтому я устала очень сильно за первый круг. На первом спуске у меня дрогнула нога, немного я разъехалась, потеряла стабильность и ухватила паническую атаку (улыбается). Ну, на самом деле, это не смешно, потому что у меня появился "пунктик" в голове – я очень боюсь скорости. Я не знаю, что с этим делать, ведь последние два дня я просто каталась вверх-вниз по этому спуску, мне казалось, что я смогу себя преодолеть, но что-то пошло не так, и все… На последнем круге у меня получилось более-менее собраться. Но, конечно, это не работа, и мне очень стыдно за то, что я сделала.