Украинки вне топ-20 в спринтерской гонке на ЧМ

Четыре украинки приняли участие в спринте на Чемпионате мира по биатлону. Только Дария Блашко из наших девушек смогла отстреляться на обоих рубежах чисто.

Выше всех из украинок финишировала Юлия Джима. С одним промахом она уступила победительнице гонки более ста секунд и финишировала 29-й. В пятом десятке оказались Билосюк и Анастасия Меркушина. Вторая из них допустила на один промах больше, однако показала лучшее время на лыжне. Блашко, несмотря на хорошую стрельбу, показала ужасный темп и прибежала к финишу лишь 84-й.

Выиграла спринт немка Дениз Херманн-Вик. За последний круг она смогла отыграть у шведки Анны Ёберг девять секунд и прибежать на две секунды быстрее. Третьей стала еще одна шведка, Линн Персон.