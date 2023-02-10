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Украинки вне топ-20 в спринтерской гонке на ЧМ
Не самая лучшая гонка для наших девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинки приняли участие в спринте на Чемпионате мира по биатлону. Только Дария Блашко из наших девушек смогла отстреляться на обоих рубежах чисто.
Выше всех из украинок финишировала Юлия Джима. С одним промахом она уступила победительнице гонки более ста секунд и финишировала 29-й. В пятом десятке оказались Билосюк и Анастасия Меркушина. Вторая из них допустила на один промах больше, однако показала лучшее время на лыжне. Блашко, несмотря на хорошую стрельбу, показала ужасный темп и прибежала к финишу лишь 84-й.
Выиграла спринт немка Дениз Херманн-Вик. За последний круг она смогла отыграть у шведки Анны Ёберг девять секунд и прибежать на две секунды быстрее. Третьей стала еще одна шведка, Линн Персон.
Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт
1. Дениз Германн-Вик (Германия) – 21:19.7 (0)
2. Анна Ёберг (Швеция) +2.2 (0)
3. Линн Персон (Швеция) +26.2 (0)
...
29. Юлия Джима (Украина) +1:40.3 (1)
43. Елена Белосюк (Украина) +2:15.3 (1)
44. Анастасия Меркушина (Украина) +2:17.4 (2)
84. Дарья Блашко (Украина) + 4:00.8 (0)
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